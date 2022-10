Heraanleg Gemeenteplaats loopt vertraging op

Kapellen RESTOTIP. Cave des Amis: aperitief met gevoel van Provence

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Cave des Amis, een uiterst sfeervolle wijnbar in Kapellen.

14 oktober