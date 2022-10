Hemiksemse Jules (23) schittert in The Voice: “Optreden geeft een enorm toffe kick”

“Ik zing al heel lang heel graag”, begint Jules. “Zowel thuis als op school. Twee jaar geleden heb ik samen met mijn mama het volledige seizoen van The Voice gevolgd. Na afloop vroeg ze me: ‘Waarom schrijf je jezelf eens niet in?’ Dus heb ik dat gedaan.”

Lang moest de student Geografie aan de KUL niet nadenken over het lied dat hij zou zingen. “Ik heb een half jaar in de Verenigde Staten gestudeerd om mijn Engels bij te schaven. Een van de nummers die ik daar dikwijls met mijn vrienden heb gezongen, was ‘Riptide’ van Vance Joy. Het is dus een lied dat veel voor mij betekent.”

De weinige ervaring die hij heeft, doet Jules vermoeden dat hij gemaakt is om op een podium te staan. “Voor de Honderd Dagen in het middelbaar heb ik eens voor 800 mensen mogen optreden in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Ik vond dat absoluut geweldig. Natuurlijk komt daar wel wat stress bij kijken, maar ik kan dat redelijk snel van me afzetten. Ik heb daar ontdekt dat optreden een enorm toffe kick geeft.”