Hemiksemse handelaars mogen in 2023 vijftien keer afwijken van verplichte wekelijkse rustdag

Boom Fotografe opent nu ook pop-upballon­nen­win­kel in Hoogstraat

Wie houdt van ballonnen, kan daarvoor voortaan meer dan ooit terecht in Boom. De Boomse onderneemster Kristel Nijskens is in de Hoogstraat van start gegaan met een pop-upwinkel die geheel en al haar kleurrijke ballonnendecoraties is gewijd.

28 november