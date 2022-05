Hemiksemse bedrijven gaan zaalvoetballen voor het goede doel

De Vereniging van Industriële Bedrijven Hemiksem (VIBH) houdt regelmatig activiteiten ten voordele van de Tochtgenoten. Door de coronapandemie is het echter alweer van eind 2019 geleden dat ze nog een benefiet hebben kunnen organiseren. Maar op zaterdag 7 mei wordt opnieuw met de traditie aangeknoopt en pakt VIBH opnieuw uit met een zaalvoetbaltornooi voor Tochtgenoten. In de gemeentelijke sporthal nemen verschillende delegaties van lokale bedrijven het vanaf 14 uur tegen elkaar op.

“De hoeveelheid mensen die hulp zoeken, is de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld,” weet Katja Kerremans van Tankopslag Verbeke nv. “Tochtgenoten kan dus alle steun gebruiken. We hopen dan ook dat heel wat mensen komen supporteren. Om nog meer geld in het laatje te krijgen, organiseren we ‘s avonds een fuif in café Touché. In de namiddag staat er een ijskraampje met artisanaal ijs en vanaf 17 uur komt er ook een frietkraam langs.”