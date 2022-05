Hemiksem zoekt lesgevers en animatoren voor zomerschool

Het Huis van het Kind richt van 25 juli tot en met 5 augustus opnieuw een zomerschool in. Zo’n zomerschool is gericht op de kinderen van de laatste kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar en biedt een combinatie van gericht leven, in combinatie met sport en spel. Bedoeling is ervoor te zorgen dat de leerlingen volgend schooljaar weer met opgefriste kennis op school verschijnen.

Momenteel is men op zoek naar animatoren en lesgevers om de zomerschool mee in goede banen te leiden. De lesgevers worden elke voormiddag van 8 tot 12.30 uur ingeschakeld. Hiervoor komen (gepensioneerde) leerkrachten, studenten leerkracht secundair, lager of kleuteronderwijs en kinderverzorgers in aanmerking. De animatoren worden elke namiddag van 12 tot 17.30 uur verwacht. Hiervoor worden mensen gezocht die minimum 18 jaar oud zijn en ervaring hebben als animator. Voor beide functies is een vrijwilligersvergoeding per dag voorzien.

Wil je meer info krijgen of jezelf kandidaat stellen, dan kan je contact opnemen met Leentje De Maeyer via zomerschool@hemiksem.be of 0497 41 44 19.