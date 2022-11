Hemiksem verwelkomt eerste deelfietsen van Donkey Republic

HemiksemSinds deze maand kan je ook in Hemiksem gebruikmaken van de eerste deelfietsen van Donkey Republic. Op termijn zullen er in de Rupelgemeente in totaal 37 e-bikes en 18 trapfietsen worden aangeboden.

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, plaatst in totaal meer dan 2.000 fietsen van Donkey Republic in de 32 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. Dat uitgebreide netwerk zal de belangrijkste mobiliteitsknooppunten, zoals park and rides en treinstations, met elkaar verbinden. Met de fietsen kan je dus vanuit Hemiksem naar bijvoorbeeld Boom, Antwerpen of Wuustwezel rijden.

Momenteel zijn er in Hemiksem al 18 trapfietsen en 20 e-bikes van Donkey Republic te vinden. In het voorjaar van 2023 komen daar nog 17 e-bikes bij. Deze in totaal 55 fietsen zullen verspreid staan over 7 hubs: het treinstation, het Callebeekveer, de Gemeenteplaats, de grens Varenstraat/Witte Baan, het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, Depot Deluxe en de oversteek/bushalte aan de Arendweg.

Schepen van Mobiliteit Jenne Meyvis (Groen) is alvast enthousiast: “Met deze deelfietsen bieden we opnieuw een duurzaam alternatief voor autovervoer aan en maken we verder werk van een echte fietsvriendelijke gemeente. Dat doen we ook met de fietsenboxen, de fietsostrade, het toekomstige fietspad langs de Bovenvliet en de fiets- en wandelbrug over de Benedenvliet die momenteel in de steigers staat.”

Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een hub, ontgrendelt daar een fiets met de app van Donkey Republic en gaat op weg. Na de rit laat je jouw fiets achter op dezelfde of een andere hub, binnen of buiten Hemiksem. Een enkele rit van 30 minuten met een trapfiets kost 1,8 euro. Een enkele rit met een elektrische fiets kost 3 euro. Je leest er alles over op deze website.

