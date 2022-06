Hemiksem opent stille studeerruimte in abdij

Goed nieuws voor studenten die in optimale omstandigheden hun examens willen voorbereiden. De gemeente voorziet daarvoor een rustig studeerplekje in de Sint-Bernardusabdij, met name in de raadzaal op de hoogste verdieping.

Concreet ben je welkom tot en met vrijdag 24 juni. Van maandag tot en met donderdag is de studeerruimte open van 9 tot 16 uur. Op vrijdag kan je er tot 12 uur studeren. In het weekend is de studeerruimte gesloten. Je kan gebruik maken van de wifi. Een drankje of snack meebrengen is toegelaten, maar je lunch eet je buiten of thuis.