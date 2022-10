Hemiksem onthult Vlindertegel ter herdenking van neergestoken Ismaël (17): “We zeggen resoluut nee tegen geweld”

“Dat doen we reeds met een graffititekening aan het skatepark, de plek waar Ismaël zo graag met z’n vrienden was. Maar nu dus ook met deze Vlindertegel”, aldus de burgemeester. “De tegel maakt duidelijk dat we ons allemaal moeten inzetten voor een samenleving zonder zinloos geweld. Zo’n samenleving is mogelijk als we een positieve ingesteldheid uitstralen, als we resoluut nee zeggen tegen pesten en geweld, verzuring en onverschilligheid en als we elkaar accepteren zoals we zijn. De vele mensen die langs ons station passeren zullen, wanneer ze de tegel zien, telkens herinnerd worden aan deze belangrijke boodschap.”