Hemiksem lanceert met ‘Natuurbuur’ online catalogus voor groene oplossingen

Elk extra stukje groen rondom je woning kan helpen om de klimaatverstoring en overstromingsproblemen tegen te gaan. Alleen al je gras laten groeien, een haag planten, een paar bomen en struiken zetten en je schutting of muur laten begroeien kan het bodemklimaat in je tuin tot ruim vijf graden koeler maken. Burgers hebben dus een belangrijke sleutel in handen om onze leefomgeving groener, gezonder en meer klimaatbestendig te maken.

Om hen te ondersteunen bij het vergroenen van hun omgeving, lanceert het gemeentebestuur van Hemiksem nu de Natuurbuur-catalogus. Dat is een online handboek vol groene initiatieven die burgers kunnen toepassen rondom hun woning. Elke oplossing wordt helder uitgelegd met een doe-het-zelf-stappenplan, een bijbehorend boodschappenlijstje en de concrete impact. Verder lees je welke subsidies er zijn, of er bijkomende lokale voorschriften gelden en bij welke plaatselijke handelaar je desgewenst terecht kan.

Schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen) is alvast enthousiast over de lancering van de Natuurbuur-catalogus: “Heel wat inwoners willen zich engageren voor het klimaat, maar vragen zich af wat ze precies kunnen doen. Met Natuurbuur geven we een positief antwoord op deze vraag. De catalogus is bovendien erg gebruiksvriendelijk. Je navigeert virtueel door een Natuurbuur-wijk waarin alle maatregelen zijn toegepast. Zo zie je meteen wat er mogelijk is op jouw woonplek. Ik nodig alle Hemiksemnaren uit om deze catalogus intensief te gebruiken. Samen maken we van Hemiksem een gemeente vol Natuurburen.”