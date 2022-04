Hemiksem eert wielerlegende Rupske Lauwers met gedenkplaat: “Hij zal nooit vergeten worden”

Rupske Lauwers werd op 17 april 1936 geboren in Hemiksem. Officieel heette hij Willy, maar iedereen kende hem als ‘Rupske’. Dankzij zijn behendigheid op de fiets wist hij zich door de kleinste gaatjes in het peloton te manoeuvreren, als een rups dus. Al vroeg in zijn carrière werd duidelijk dat Rupske een grote toekomst zou wachten. Hij eindigde onder meer tweede in de Scheldeprijs in 1954 en won de Zesdaagse van Antwerpen in 1957. Maar enkele dagen voor zijn 23ste verjaardag sloeg het noodlot toe. Op de wielerpiste van Palma de Mallorca kwam hij om het leven na een zwaar ongeluk.

Diepe rouw

“Daarmee werd heel Hemiksem en bij uitbreiding wielerminnend Vlaanderen in een diepe rouw gedompeld”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “Meer dan 10.000 mensen woonden in onze gemeente zijn uitvaart bij. De toenmalige burgemeester liet toen optekenen dat Rupske nooit vergeten zou worden. Dat klopt, want we willen er alles aan doen om de herinnering aan deze wielerheld in leven te houden. Zo kunnen we in de Rupske Lauwerslaan nu een gedenkplaat inhuldigen die aan hem is gewijd. Iedereen die hier langskomt, zal dus eventjes herinnerd worden aan zijn wielertalent.”

Volledig scherm Willy 'Rupske' Lauwers was eind jaren '50 een van de populairste figuren in de Belgische wielersport. © Foto Heemkring Heymissen

“Mooie erkenning”

De inhuldiging van de gedenkplaat ging gepaard met een receptie waarop ook de familie van Rupske Lauwers aanwezig was. Zijn zussen Rita (72) en Marie-Louise (84) zijn blij dat hun broer in de kijker wordt gezet. “Dit is een mooie erkenning voor de sportman die hij was”, zegt Marie-Louise. “Het is hartverwarmend dat mensen zich engageren om zijn naam in leven te houden. Ik was zelf pas 21 toen hij overleed. Dat was een enorm zware klap voor onze familie. Eigenlijk voelt het nog altijd alsof het pas gisteren is gebeurd. Hoe ik me hem herinner? Als een héél goed manneke. Hij was altijd bezig met zijn fiets. Dat was zijn leven.”

Grote Prijs

Ook de organisatoren van de Grote Prijs Rupske Lauwers brengen een jaarlijks eerbetoon aan Rupske. Omdat hun wielerwedstrijd dit jaar aan haar twintigste jaargang toe is, willen zij er een feesteditie van maken. Die zal plaatsvinden op 11 september 2022. “We rekenen daarbij op medewerking van onze inwoners en verenigingen”, zegt voorzitter Marc Van Hoyweghen. “Verenigingen kunnen langs het parcours zichzelf promoten met een infostand en eventueel drank en versnaperingen verkopen. Aan inwoners die langs het parcours wonen, roepen we op hun woningen te versieren. Wie dat doet, maakt kans op een mooie prijs.”

Volledig scherm De gedenkplaat voor Rupske Lauwers. © Klaas De Scheirder