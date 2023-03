Gouverneur bevestigt fouten bij verkoop van gemeentelijk zwembad: “Schattingsverslag wel degelijk nodig”

In november vorig jaar stelde oppositiepartij N-VA zich al ernstige vragen bij de manier waarop de verkoop van het Hemiksemse zwembad was verlopen. Vooral het feit dat er geen schattingsverslag was opgemaakt, zat de partij dwars. N-VA diende daarom een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). In het antwoord van gouverneur Cathy Berx wordt bevestigd dat er inderdaad een schattingsverslag ontbreekt én dat de gemeenteraad onvoldoende werd betrokken bij de besluitvorming.

“Particuliere situatie”

De gouverneur heeft wel begrip voor het ontbreken van een schattingsverslag, laat ze weten. “In casu gaat het om een bijzonder particuliere situatie in die zin dat er blijkbaar bijzonder weinig, zo niet geen vergelijkingspunten of referentiewaarden voor de verkoop van oude zwembaden beschikbaar zijn”, schrijft ze. Maar in de toekomst moet wel degelijk een schattingsverslag worden gemaakt vooraleer het biedingsproces kan worden opgestart. “Wanneer om objectieve redenen geen schattingsverslag zou kunnen worden opgemaakt, zal dat dan in ieder geval eerst officieel blijken.”

Censuur?

N-VA stelde de afgelopen gemeenteraad voor om een schattingsverslag te laten opmaken en de verkoopsprocedure opnieuw op te starten. Maar de fractie van CD&V en Groen diende een amendement in om het agendapunt aan te passen. “Men wou enkel bevestigen dat de gemeenteraad nota had genomen van de brief van het ABB en dat men alsnog een schattingsverslag zou laten opmaken. Men eiste wel de schrapping van de argumentering, die nochtans enkel feiten bevatte, maar natuurlijk wel de fouten van de verantwoordelijke schepen oplijstte”, zucht Helke Verdick (N-VA), die het college verwijt censuur toe te passen.

Doofpot

“Wij hebben nog een tegenvoorstel gedaan om enkel de laatste lijn van onze argumentering te schrappen, zodat de huidige verkoopscompromis nog kon worden behouden. Want het was duidelijk dat men de reeds ondertekende verkoop nog niet meteen wou opblazen. Maar men wou de fouten van de schepen liever in de doofpot steken dan ze zwart op wit te laten staan. We krijgen nu wel een schattingsverslag, dus we zijn deels tevreden. Maar we zijn uiteraard niet akkoord met het amendement en vinden dat schepen Jo Van Havere zijn verantwoordelijkheid hier moet nemen”, aldus Verdick.

Onjuistheden

“Ik néém mijn verantwoordelijkheid”, reageert Van Havere. “De aanvraag is gedaan om een schattingsverslag te laten opmaken en we zullen naar de gemeenteraad komen met de akte. In afwachting is de verkoop tijdelijk opgeschort. Dat we censuur zouden opleggen, klopt niet. We hebben een deel van het agendapunt van N-VA geschrapt omdat er onjuistheden in stonden. Zo staat er te lezen dat er niet werd verkocht aan de hoogste bieder, terwijl dat wél is gebeurd.”

