Gilliot- en Roelants Tegelmuseum brengt indrukwekkend keramiekwerk van het interbellum in beeld

Nadat het voorbije jaar werd ingezoomd om de Belgische art-nouveautegels, zet het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum deze keer de tegelproductie uit het interbellum centraal. “Het was een boeiende periode”, schetst voorzitter Joris Wachters. “In de Eerste Wereldoorlog was de Belgische tegelindustrie grotendeels stilgevallen. Maar in de jaren daarna wordt onder invloed van nieuwe stijlopvattingen - het modernisme, de nieuwe zakelijkheid en de art deco - bij Gilliot toch een grondige verandering teweeggebracht. Zij zijn grotendeels het werk van Joseph Roelants, de belangrijkste naoorlogse ontwerper bij de Gilliotfabriek.”

“Ook de wereldtentoonstellingen spelen in die tijd een belangrijke rol”, zegt secretaris François Boddaert. “Op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1935 maakte Gilliot Hemiksem indruk met een volledig eigen paviljoen. Dit kleine paleis toonde heel wat nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het keramisch materiaal. Het werd dan ook door diverse binnen- en buitenlandse decorateurs en architecten geprezen als één van de meest geslaagde realisaties van de expo.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Een van de pronkstukken van de tentoonstelling is dit art-decopaneel van meer dan 6 vierkante meter uit de jaren ‘30. © Tessa Kraan

Blikvanger

De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt in de nieuwe wisseltentoonstelling ruim geïllustreerd aan de hand van diverse, nog nooit getoonde tegels en -panelen uit de Pozzocollectie van de Koning Boudewijnstichting en de reserves van het Gilliot- en Roelants Tegelmuseum. Een van de blikvangers is een nieuw, groot, art-decopaneel van meer dan 6 vierkante meter uit de jaren ‘30, dat in bruikleen is gekregen van buitenlandse tegelhandelaars. “Het sierde voordien een handelszaak in Luik”, weet Joris Wachters. “Met decoratieve panelen als deze maakte Gilliot furore op de wereldexpo’s in Brussel in 1935 en in de Parijs in 1937.”

Gilliotmarkt

Wie zich helemaal wil verdiepen in het werk van Gilliot, kan op zondag 19 juni tussen 10 en 17 uur in het museum een bezoek brengen aan de traditionele Gilliotmarkt. Enkele belangrijke binnen- en buitenlandse standhouders tonen hun privécollectie en stellen een selectie van authentieke art-nouveau- en art-decokeramiektegels te koop. Om 14 uur houdt tegelexpert Mario Baeck een lezing over de nieuwe wisseltentoonstelling en vanaf 16 uur kan je eigen tegels of panelen laten schatten en restauratieadvies krijgen van een gediplomeerd restaurateur. De toegang tot de Gilliotmarkt is gratis, maar wie de lezing wil bijwonen, moet vooraf reserveren via info@gilliottegelmuseum.be.

De nieuwe wisseltentoonstelling is nog tot begin juni 2023 te bekijken. Alle info is hier te vinden.

Volledig scherm Enkele kunstwerken die te zien zijn in de expo. © Tessa Kraan

