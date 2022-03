Gidsen Hemiksem houden afterwork

Boom Boom zoekt uitbaters voor zomerbars: “Extra beleving in park en centrum”

De zomerbars in de tuin van de dekenij aan de Hoogstraat en in het vroegere Melkhuisje in het gemeentelijke park keren deze zomer terug. Het gemeentebestuur gaat alvast op zoek naar geïnteresseerde uitbaters.

7 maart