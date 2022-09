Gezondheids- en Seniorenbeurs: maak kennis met initiatieven die bijdragen tot een actieve seniorentijd

Aartselaar/Boom/Wilrijk Aartselaar­se milieuraad reageert op Boomse open brief: “Oproep om ISVAG open te houden getuigt van kortzich­tig­heid”

De open brief vanuit Boom ter verdediging van het openhouden van de ISVAG-oven in Wilrijk is bij de leden van de Aartselaarse milieuadviesraad in het verkeerde keelgat geschoten. Zij noemen de oproep ‘kortzichtig’. “Het is heus niet voor de sport dat wij in Aartselaar strijd voeren tegen de oven op de huidige locatie.”

19 september