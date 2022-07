Gert Dombret (58) volgt zichzelf op als koning van Sint-Sebastiaansgilde

Voor de Hemiksemnaar is het al de vierde keer dat hij koning wordt, maar deze editie is het net nog specialer dan de andere. “Het is de tweede keer op rij”, glundert hij. “In 2019 - door corona was er de afgelopen twee jaar geen koningsschieting - was ik ook al eens koning. Als ik volgend jaar opnieuw de hoofdvogel als eerste naar beneden haal, ben ik keizer. Dat ben je, in tegenstelling tot koning, voor het leven.”