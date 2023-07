Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hemiksem vandaag

Tweehon­derd Antwerpena­ren springen voor proper water in Bonaparte­dok: “Kwaliteit van open water gaat elk jaar achteruit”

Voor de eerste keer in vier jaar werd er in Antwerpen nog eens een Big Jump georganiseerd, een internationale beweging die de aandacht vestigt op de slechte staat van open water als meren en rivieren. Zo'n tweehonderd Antwerpenaren trotseerden daarom de hevige regen en zwommen in het Bonapartedok. “We moeten slimmer omgaan met ons water”, beaamt ook de politiek.