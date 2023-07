“Of Belgisch bier beter is dan het Duitse? Jullie doen me twijfelen...”: Tomorrow­land laat buitenland­se bezoekers kennisma­ken met Antwerpen

Er waait een frisse, kleurrijke wind door Antwerpen. Dat is te danken aan de ‘People Of Tomorrow’ die massaal afzakten naar de Koekenstad in de aanloop van Tomorrowland, dat morgen van start gaat op De Schorre in Boom. In Horta kregen ze vandaag de smaak van ons land alvast te pakken met Gentse cuberdons en Antwerpse Handjes. “De cultuur, de architectuur... deze stad voelt een beetje als thuiskomen.”