Meer dan 2 miljoen euro aan illegale geneesmid­de­len in beslag genomen tijdens huiszoekin­gen in Frankrijk: “Ze wilden het exporteren naar 32 landen”

Meer dan 30.000 tabletten en ruim 15.000 flesjes van een illegaal geneesmiddel zijn in beslag genomen bij huiszoekingen in Frankrijk. Dat gebeurde in opdracht van de Antwerpse onderzoeksrechter en in het kader van een onderzoek naar de illegale handel in dierengeneesmiddelen. Specifiek gaat het om een middel dat het ‘katten-coronavirus’ FIP zou moeten behandelen. Eind vorig jaar werden er in hetzelfde onderzoek ook al arrestaties verricht in België.