Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hemiksem vandaag

HUIZEN­JACHT. Een eigen tuin in Antwerpen: nog betaalbaar of niet? “Voor verborgen pareltjes moet je in de rand zijn”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. In juli en augustus mag daar een zomers sausje over. Deze week: huizen met een tuin in Antwerpen, waar je verkoeling kan zoeken tijdens de warme maanden. “Reken meestal op minstens een half miljoen euro", zegt vastgoedexpert Emily Fransen. Al zijn er toch ook ‘koopjes’ te doen.