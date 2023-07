Wat te doen in Antwerpen op 21 juli: feesten, feesten... en nog eens feesten

Op vrijdag 21 juli vieren we in België onze nationale feestdag. Voor vele mensen betekent dat ook dat ze niet hoeven te werken. Weet jij niet wat gedaan met je vrije dag? Onze redactie vond voor jou zeven leuke activiteiten in Antwerpen en omstreken: van een afrofestival in de Zomerfabriek tot een feestje met lokaal DJ-talent in het Rivierenhof.