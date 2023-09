Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hemiksem vandaag

Zware aardbeving in Marokko doet ook geboorte­dorp van Hicham (47) schokken: “Mijn familie heeft vannacht bang op straat geslapen”

Marokko is in de nacht van vrijdag op maandag opgeschrikt door een zware aardbeving. Die eiste al meer dan duizend doden. De ramp raakt ook de 47-jarige Hicham El Mzairh, de fractieleider van Vooruit Antwerpen die opgroeide in Ait Melloul, ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van het epicentrum. “In mijn geboortedorp is één huis ingestort, de andere hebben barsten in de muren.”