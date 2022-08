Georges Gilliotstraat één week onderbroken

ANTWERPEN TERRASTIP. Het Leienpa­leis in Antwerpen: Verborgen neoclassi­cis­ti­sche parel aan het Stadspark

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken. Hier kom je te weten welk terras het ontdekken waard is deze zomer. Van koffieshop tot ijsjestent en van brasserie tot fine dining. Met deze week verborgen parel in het hart van de Koekenstad: het prachtige Leienpaleis, waar je naast cultuur opsnuiven ook kan genieten van een gezellige bar en restaurant met erg verzorgde gerechten en bovenvriendelijke bediening.

5 augustus