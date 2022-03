Gemeentebestuur doet (voorlopig) geen beroep op OVAM-handhavers tegen zwerfvuil

Aartselaar Lara (11) maakt zich op voor musicalde­buut in ‘The Sound of Music’: “Ontzettend blij dat ik mee mag spelen”

De 11-jarige Lara Mclaskey is een van de jongeren die vanaf volgende maand mag schitteren in de musical ‘The Sound of Music’. De Aartselaarse kruipt in de huid van Martha Von Trapp, een van de Von Trapp-kinderen, en staat op de planken naast gevestigde waarden als Ianthe Tavernier, Koen Van Impe en Peter Thyssen. “Ik hoop echt dat ik hier later mijn brood mee kan verdienen.”

10 maart