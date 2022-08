Gecontesteerde windmolens van Umicore komen er niet: Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning

Umicore en Engie willen twee windturbines bouwen op de terreinen van Umicore, op de grens van Hemiksem en Hoboken. Maar de plannen zijn fel gecontesteerd door de buurtbewoners, die vrezen voor heel wat overlast. Alleen al in Hemiksem werden 475 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van de turbines. Desondanks kende Vlaams Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in 2020 Engie en Umicore een vergunning toe. Die vergunning werd nu door de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigd. De molens mogen er - voorlopig althans - niet komen.

“De Raad nam deze beslissing onder meer omdat de plaatsing van de turbines niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening”, zegt Kris Verbeeck (CD&V), voorzitter van de gemeenteraadscommissie Windturbines. “Bovendien werden voor de voorstelling van het project enkel fotosimulaties gebruikt die waren gemaakt vanop openbaar domein en dus niet vanuit de tuinen of achtergevels van buurtbewoners. Men trachtte dus op die manier tijdens de aanvraag de situatie te verbloemen.”

180 meter hoog

“De gemeente Hemiksem haalt hier een ontzettend belangrijke slag binnen”, vervolgt Verbeeck. “We zijn zeer blij dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het advies van de Provinciale Omgevingscommissie (POVC) volgt, dat ook eerder een negatief advies gaf. We kunnen nu alleen maar hopen dat Umicore, dat naar gezondheid al heel wat vraagt van zijn omwonenden, zijn plannen opbergt. Het gaat trouwens niet alleen over gezondheid, maar ook over devaluatie van de waarde van de getroffen woningen, die een windturbine van 180 meter in hun achtertuin krijgen. Wetgeving moet door iedereen gevolgd worden, of je nu multinational of particulier bent.”

Het is nu af te wachten of Umicore en Engie zelf de stekker uit het project trekken of een nieuwe vergunningsaanvraag indienen. Het zal dan opnieuw aan Zuhal Demir zijn om daarover te oordelen, rekening houdende met het arrest.

