Frank (72) kraamt na drie maand z’n winterdorp weer op: “Volgende keer wordt het iets helemaal anders”

HemiksemFrank Smet (72) is in het heemmuseum Heymissen gestart aan de afbraak van zijn reusachtige winterdorp. Drie maanden lang kon iedereen het 60 vierkante meter grote bouwwerk gaan bewonderen.

Kerstfanaat Frank Smet had het voorbije najaar bijna letterlijk en figuurlijk alles uit de kast gehaald voor zijn winterdorp in het heemmuseum Heymissen. Meer dan 1.500 popjes, diertjes en kersthuisjes vormden er samen een indrukwekkend winters tafereel. Nu, zo’n drie maanden na de opening, is Frank samen met zijn echtgenote gestart aan de afbraak. “Er ligt heel wat werk voor de boeg”, zegt hij. “Al die miniatuurtjes moeten allemaal in de juiste doos worden gestopt. Ik denk dat we toch zo’n tien dagen bezig zullen zijn.”

Zo’n 3.000 bezoekers zijn er de afgelopen maanden naar het winterdorp gaan kijken. Dat zijn er zo’n 2.000 minder dan bij de vorige editie in 2022. “Corona is daarvan de grote schuldige”, zegt de Hemiksemnaar. “Een aantal van de geplande openingsdagen in december en januari moesten noodgedwongen worden geschrapt. Ter compensatie hebben we het dorp tot nu laten staan, maar de afgelopen weken was het bijzonder rustig. Al hadden we gisteren (zondag, red.) nog een echte topdag, met zo’n 400 bezoekers.”

Terwijl hij zijn bouwwerk opkraamt, dwalen de gedachten van Frank al af naar de volgende editie. Die komt er sowieso, zegt hij, in het najaar van 2022. “Ik blijf wel bij wat ik eerder heb gezegd: zo groot als dit wordt het kerstdorp niet meer. We gaan er iets volledig anders van maken. Je kan tenslotte niet altijd hetzelfde doen. Maar het zal opnieuw heel indrukwekkend worden. Ik heb al een aantal leuke ideeën in m’n hoofd zitten.” (lacht)

Volledig scherm Frank Smet steekt zijn kerstminiatuurtjes weer in de doos. © Klaas De Scheirder