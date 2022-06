Fiberklaar wil nu ook glasvezelnetwerk in Hemiksem uitrollen

HemiksemNetwerkbouwer Fiberklaar is volop bezig om het glasvezelnetwerk in de Rupelstreek uit te rollen. De volgende halte is nu Hemiksem, waar in een eerste fase 5.100 glasvezelaansluitingen staan gepland. Wanneer 20 procent van de Hemiksemnaren zich inschrijft voor een gratis huisaansluiting, gaat de effectieve aanleg van start.

Het Vlaamse nutsbedrijf Fiberklaar ambieert tegen eind 2028 1,5 Vlaamse huishoudens te voorzien van een glasvezelaansluiting. Dat doen ze met een verankerde investering van maar liefst 2,2 miljard euro. In deze plannen kan de Rupelstreek niet ontbreken. ​Terwijl de eerste spadesteek voor de werken net plaatsvond in Niel en Schelle, begint Fiberklaar nu aan het traject rond de uitrol van zijn glasvezelnetwerk in Hemiksem. Het gaat in een eerste fase om 5.100 aansluitingen.

Innovatie

“De contacten aan de oever van de Schelde verlopen vlot en zijn productief”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. “Hemiksem is duidelijk een gemeente die ambitieus is op vlak van digitalisering. We zijn blij dat we met ons open glasvezelnetwerk deze plannen kunnen ondersteunen. Onze fiberaansluiting zal de inwoners toegang geven tot alle voordelen van de nieuwste internettechnologie.”

De uitrol van het fibernetwerk gebeurt in samenwerking met het gemeentebestuur. Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V): “Als gemeente met tal van hoogtechnologische bedrijven, dragen we innovatie een warm hart toe. We zijn dan ook blij dat Fiberklaar de weg naar Hemiksem heeft gevonden en zijn glasvezelnetwerk hier zal uitrollen. Via onze gemeentelijke informatiekanalen zullen we de burgers op de hoogte houden van de werken die gepaard gaan met dit waardevolle project.”

Twintig procent

De effectieve werken starten wel pas wanneer er twintig procent van de inwoners van Hemiksem zich inschrijft voor de gratis huisaansluiting van Fiberklaar. De uiterste datum om dit te doen is 25 juli 2022. De aanleg zal in nauw overleg gebeuren met het gemeentebestuur van Hemiksem en de aannemer. Waar mogelijk worden de werken gecombineerd met andere infrastructuurwerken om mogelijke overlast tot een minimum te herleiden. ​

Voor het zover is, houdt Fiberklaar nog een uitvoerige informatiecampagne. Via informatieavonden, informatiepunten en e-mailcampagnes krijgt de Hemiksemnaar een antwoord op zijn vragen rond fiber. ​Zo is op 28 juni om 19.30 uur een online infomoment gepland en op 30 juni om 19 uur is er een infomoment in zaal het Welzijn. Daarnaast zal Fiberklaar op zondag 3 juli aanwezig zijn op Casa Blanca met een pop-up infopunt.

Inschrijven voor de infomomenten kan via de website fiberklaar.be/hemiksem.

