Familie wacht al 73 jaar op schadevergoeding voor onbebouwbare bouwgrond: “Als u en ik dit deden, zou men het ‘diefstal’ noemen”

Hemiksem73 jaar. Zo lang al wacht de familie van Marc Claes (66) op een schadevergoeding voor een stuk grond in Hemiksem dat voor hen onbruikbaar is geworden. Zijn vader verwierf het perceel aan de Bredestraat in 1949, met de bedoeling er een woning op te bouwen. Maar als blijkt dat de grond gereserveerd is voor de aanleg van de Grote Ring rond Antwerpen, kunnen de bouwplannen niet doorgaan. En ook nu mag er op de grond nog geen muurtje worden gezet. “Ik voel me als Don Quichote in de strijd tegen de windmolens.”