Evi (45) gooit hoge ogen met openhartige podcast over alcoholproblematiek: “Ik kijk dieper dan het glas”

Boom Driehon­derd­tal wandelaars en lopers trotseren hitte op allereer­ste City Run in Boom

De meesten onder ons zochten zaterdag met temperaturen tot 35 graden verkoeling in het water of op een terrasje. Al gold dat niet voor de deelnemers van de City Run in Boom. Zij wandelden of liepen zelfs een origineel parcours dat vele bijzondere gebouwen doorkruiste.

20 juni