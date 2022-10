Eén week lang extra controles op zwerfvuil en sluikstort: “Handhaving in brede zin van het woord”

Liefst 193 Vlaamse gemeentebesturen nemen deel aan de zesde editie van de Week van de Handhaving en zetten tussen 3 en 9 oktober in op extra controles. Ook in Hemiksem gaan deze week extra handhavers de straat op om de strijd aan te gaan met zwerfvuil en sluikstort. Vorig jaar leverde dat over heel Vlaanderen maar liefst 3.001 GAS-vaststellingen, 2.391 aanmaningen en 340 geregistreerde PV’s op. Dit jaar staan er 502 verschillende acties gepland die de pakkans aanzienlijk moeten verhogen.

“Het is jammer dat acties als deze nog steeds moeten bestaan”, zegt Els Gommeren van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Maar we zijn blij met de vooruitgang die we jaar na jaar zien. Zo bleek uit onderzoek vorig jaar dat 96 procent van de Vlamingen het vanzelfsprekend vinden dat er sancties staan op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstort. Voor 8 op 10 Vlamingen mag daar een alternatieve straf tegenover staan. Daarom blijven we handhaving ook in de ruime zin van het woord benaderen. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle.”

“Zwerfvuil hoort thuis in de vuilnisbak”, is schepen van Milieu Jenne Meyvis (Groen) duidelijk. “Gelukkig is deze regel alvast bij heel wat van onze inwoners een normaliteit geworden. We zien ook steeds meer helpende handen die onze gemeente proper maken en vooral proper houden. Dergelijke positieve acties willen we ondersteunen door overtreders aan te spreken op hun storend gedrag. Handhaving zien we dus in de brede zin van het woord. Zo zullen we in samenwerking met de politie inzetten op boetes, maar zullen we ook zakasbakjes en autozakjes uitdelen aan mensen die het juiste gedrag stellen.”

