Controlewerken op dak van oude bloemmolens

Boom/Rumst Lang niet alle lokale handelaars profiteren mee van Tomorrow­land: “Mensen denken ten onrechte dat ze niet in Boom geraken”

Nu het derde Tomorrowlandweekend volop bezig is, kunnen de plaatselijke handelaars stilaan de balans opmaken. In de buurt van de rotonde aan de Kerkhofstraat, vlakbij De Schorre, heeft men opnieuw meer dan zijn graantje mee kunnen pikken van het festival. Maar in het centrum van Boom moesten ze het de voorbije weekends met minder volk stellen. Minder vaste klanten, amper festivalgangers. “Omzetgewijs doet dat een beetje pijn, zo in een soldenmaand.”

31 juli