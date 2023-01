Columbarium op Hemiksemse begraafplaats wordt ontruimd: nabestaanden dreigen op te draaien voor kosten

Stel je maar eens voor: je ouders of grootouders komen te overlijden, hun urne wordt op de begraafplaats bijgeplaatst in het columbarium of het urnenveld en dertig jaar later krijg je plots nog nog een afrekening in je bus. Klinkt misschien gek, maar dat is precies wat nu enkele Hemiksemnaren dreigt te overkomen. Volgens het retributiereglement voor de begraafplaats moet op het einde van de concessie, voor het verwijderen van de urne, immers nog zo’n 150 euro worden aangerekend.