Cognacshop schenkt exclusieve fles van 4 liter weg aan Antwerp Diner: “Zo is er maar een op de wereld”

HemiksemDe Cognacshop by Alfaspirits kan weer uitpakken met een heus collector’s item: een fles cognac Lot 64 van maar liefst 4 liter. De geschatte waarde van de fles bedraagt zo’n 3.000 euro, maar je hoeft er niet eens voor in de buidel te tasten. Je kan de cognac winnen met de tombola op de volgende editie van Antwerp Diner.

Antwerp Diner is een jaarlijks benefietdiner dat geld inzamelt voor goede doelen, waaronder het onderzoek naar en de preventie van aids en hiv. Hoogtepunt van de avond is iedere keer de aanwezigheidstombola, waarbij je heel wat waardevolle prijzen kan winnen. Dat is niet anders met de volgende editie, op zondag 24 april in de Waagnatie in Antwerpen. De hoofdprijs daar is een bijzondere fles cognac uit de Grande Champagne, aangeboden door de Cognacshop by Alfaspirits.

“Dit is echt een uniek collector’s item”, zegt zaakvoerder Nicky Verlinden. “Dat het een cognac Lot 64 is, maakt het al een zeldzaamheid. Maar dat ze wordt aangeleverd in een Dame Jeanne van vier liter, vijf keer groter dan een traditionele cognacfles, maakt het helemaal af. Zo vind je op de hele wereld maar één exemplaar. Ik schat de waarde van de fles zeker op zo’n 3.000 euro.”

Volledig scherm Nicky Verlinden bij de fles cognac. © Felix Rabou

Bella Madera

Dat Nicky zelf het item in zijn bezit heeft gekregen, is te danken aan zijn goede contacten in de wereld van het cognac. “De Franse cognacboer Jean Pasquet, die de fles heeft gebotteld, is iemand met wie ik al jaren goed samenwerk”, legt hij uit. “De fles wordt aangeboden in een ambachtelijk houten kistje van Bella Madera in Schelle én met een kleiner flesje van dezelfde cognac erbij. Op die manier kan je toch al eens proeven zonder dat je de grote fles moet opendoen.” (lacht)

Cognac uit 1820

Het is niet de eerste keer dat Nicky een mooie prijs kan leveren aan Antwerp Diner. Met de vorige editie schonk hij al eens een exclusieve cognac Paul Giraud Noblesse, ter waarde van 1.580 euro, aan het benefietdiner. Die werd gecreëerd met de langst bewaarde cognacs van het gerenommeerde huis Paul Giraud, waarvan de oudste dateert uit 1820. “Of ik de fles niet liever zelf zou bijhouden? Nee, ik doe dit uit respect voor het project. Antwerp Diner is een heel mooi evenement ten voordele van het goede doel. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Antwerp Diner vindt plaats zondag 24 april in de Waagnatie in Antwerpen. Wie erbij wil zijn, kan zijn tafel boeken via info@antwerp-diner.be.

