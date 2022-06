Casa Blanca trakteert met gratis Tijdloze Party

Herenthout Op huizen­jacht in... Herenthout: “Een klein, maar bruisend dorp in de groene Kempen”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op huizenjacht. Deze week gaan we langs in Herenthout, een dorp in de Kempen.

24 juni