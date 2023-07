Café Oxford houdt straatfeest met barbecue en optredens

Heemmuseum zet bijzonder handwerk in de kijker: “Beeldhou­wen, maar dan met wol”

Na een messencollectie en een verzameling oude camera’s en projectoren is de tentoonstellingsruimte in heemmuseum Bystervelt deze maand gevuld met kleurrijk handwerk. Daarbij springen meteen enkele kleine, wollige wezentjes in het oog.