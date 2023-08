Buurtbewoner Dirk (55) wil betalend parkeren voor gebruikers waterbus: “In de stad moeten we ook betalen voor parking”

Waterbus veroor­zaakt parkeerpro­ble­men in Hemiksem: hoe zou u dit aanpakken? Moet de waterbus verhuizen? Dit is jullie mening

De buurtbewoners van de Scheldeboord, Scheldestraat en Callebeekstraat in Hemiksem kampen al jaren met aanhoudende parkeerproblemen. Nu wegens werkzaamheden nog eens een twintigtal parkeerplaatsen tijdelijk zijn geschrapt, zijn zij het kotsbeu. “De problemen slepen al jaren aan. Sinds de komst van de waterbus parkeren veel mensen - ook van buiten Hemiksem - voor onze deur en laten ze hun wagen de ganse dag staan”, klinkt het. Wij stelden de vraag hoe u dit zou aanpakken. Vindt u dat de waterbus zou moeten verhuizen of ziet u een andere oplossing? Dit is jullie mening.