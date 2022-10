Buslijn 17 krijgt eindhalte aan Sint-Bernardusabdij

Rupelstreek Rupelbib maakt winnaars van zomeractie bekend

De Rupelbib - het samenwerkingsverband van de bibliotheken van de Rupelstreek - heeft de winnaars van de dertiende editie van de zomerspaarkaartactie in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde in de bibliotheek van Ivebica in Hemiksem.

4 oktober