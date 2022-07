Bijzonder zware brand bij houtverwerkingsbedrijf aan Sint-Bernardsesteenweg: “Niemand gewond, maar de loods is compleet verwoest.”

HemiksemBij het houtverwerkingsbedrijf Coppens D. & Zn aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem is zondagavond een bijzonder zware brand uitgebroken. Het vuur zou ontstaan zijn achteraan in een loods en woedde zeer hevig. De dikke rookwolk was vanop grote afstand zichtbaar. Ondertussen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar de infrastructuur van het bedrijf is compleet verwoest.

Burgemeester van Hemiksem Luc Bouckaert (CD&V) zou vandaag eigenlijk het plaatselijke Casa Blanca festival bij de Sint-Bernardusabdij bijwonen. Novastar zou daar de laatste dag van het festival afsluiten. “Maar zie mij hier nu eens staan,” zegt hij met een sportieve glimlach op zijn gezicht, terwijl hij gehuld in een fluorescerend vestje de pers te woord staat.

De brand waarvoor hij ter plaatse is geroepen is nochtans bijzonder ernstig. “Rond 19 uur kreeg de brandweer een oproep binnen voor een brand in een houtverwerkend bedrijf,” legt Bouckaert uit. Coppens D. & Zn heet het bewuste bedrijf, dat al tientallen jaren aan de Sint-Bernardsesteenweg gevestigd is. “Het familiebedrijfje, waar enkel nog de vader en de zoon in actief zijn, maakt voornamelijk houten bobijnen waar koper- en aluminiumdraad rond gewikkeld wordt. Dat wil natuurlijk zeggen dat er enorm veel hout opgeslagen ligt.”

Compleet verwoest

Voor de brandweer was de grootste moeilijkheid dat het bedrijf gelegen is tussen verschillende woningen temidden van een woonwijk. “Dat maakte het lastiger om het vuur te bereiken. Maar ondertussen (rond 21 uur, red.) kan ik iedereen geruststellen en meedelen dat de brand volledig omschreven en het gevaar momenteel geweken is.”

Quote Het bedrijf is naar alle waarschijn­lijk­heid compleet verwoest, inclusief de machines en werktuigen die erin stonden. De hal waar het vuur begonnen is, is volledig uitgebrand. Over de oorzaak weten we nog niets. Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V)

Wel hebben de hulpdiensten een dertigtal woningen moeten ontruimen. “De wind blaast de rook namelijk naar de achterzijde van het bedrijf, waar nog veel woningen staan.” Wanneer de rook door het bluswerk afkoelt, stijgt deze minder makkelijk op en daalt ze dus ook sneller neer over de huizen, wat voor overlast zorgt. “Die mensen hebben we geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een gemeentelijk opvangcentrum.”

Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond, maar de schade liegt er niet om. “Het bedrijf is naar alle waarschijnlijkheid compleet verwoest, inclusief de machines en werktuigen die erin stonden. De hal waar het vuur begonnen is, is volledig uitgebrand. Over de oorzaak weten we nog niets, want op het moment dat de brand uitbrak was er niemand aanwezig. Een paar jaar geleden heeft het in het bedrijf ook gebrand, maar toen was er sprake van brandstichting. Nu wijst niets daarop.”

Meerdere explosies gasflessen

De Sint-Bernardsesteenweg was gedurende de lange bluswerken gevuld met buurtbewoners die alles met argusogen gadesloegen. Velen van hen waren onder de indruk.

“Mijn nichtje belde mij en zei: ‘Het brandt in Hemiksem, nonkel.’ Dan ben ik meteen gaan kijken,” vertelt de wat oudere Willy. “Miserabel zag het eruit. Als er zoveel volk staat, weet je natuurlijk dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar de brandweer was toen al massaal aanwezig. Heel erg voor de familie. Dat bedrijfje ken ik al bijna 45 jaar.”

“Het ging heel, heel rap,” aldus Patrick. “Het vuur heeft zich enorm snel uitgebreid. Van de loods schiet niets meer over. Ik woon hier op de hoek en heb uit het badkamerraam wat kunnen volgen. Schijnbaar begon het vuur aan de achterkant. Ik heb wel een enorme steekvlam gezien. En er waren meerdere explosies te horen van gasflessen die daar opgeslagen lagen. Voor de heftruck, en zo. Gelukkig lijkt het erop dat er geen andere huizen beschadigd zijn.”

Quote De vlammen bleven erg hoog en we hoorden enkele ontploffin­gen, met volgens mij een serieuze flash-over tot gevolg. Op een gegeven moment waren de brandweer­man­nen op de kraan even helemaal ingesloten door de donkere rook. Buurtbewoners Veronique en Serge

Buurtbewoners Veronique en Serge bekeken het fenomeen van op een afstand met hun kinderen. “Het duurde even voor ze het onder controle hadden. De vlammen bleven erg hoog en we hoorden enkele ontploffingen, met volgens mij een serieuze flash-over tot gevolg. Op een gegeven moment waren de brandweermannen op de kraan even helemaal ingesloten door de donkere rook. Dat zag er gevaarlijk uit.”

Helikopters en stroomonderbreking

Zo’n grote brand blijft natuurlijk niet zonder gevolgen. De Sint-Bernardsesteenweg werd lange tijd afgesloten voor het verkeer van de Abdijstraat tot aan de Fabiolalaan. Er werd voor de zekerheid een medisch interventieplan afgekondigd en minstens één helikopter van de federale politie cirkelde boven het rampgebied om te helpen coördineren. Ook was er in Hemiksem, en zelfs een korte periode in Aartselaar, stroomonderbreking om dat een elektriciteitskast, die vlak naast het houtverwerkingsbedrijf stond, beschadigd raakte.

Een voornaam probleem voor de brandweer was het probleem met de watertoevoer. Vrijwel alle posten uit de omgeving waren opgeroepen om te assisteren, en leverden onder meer tankwagens vol water om het vuur de baas te kunnen. Op een gegeven moment werd zelfs een speciale, extra ruime waterslang aangelegd om water uit een veraf gelegen bron aan te voeren. Het is goed mogelijk dat de brandweer nog tot een stuk in de nacht met bluswerken bezig zal blijven.

Casa Blanca had verder geen last van het incident, aangezien de wind de rookontwikkeling de andere kant op blies. Novastar kon dus gewoon zijn ding doen voor de 2.000 bezoekers.

