“Het wordt hier langzaam een getto”: buurt Kroonplein eist camerabewa­king na aanrijding en vechtpar­tij

Vijf mensen werden woensdagavond op het Kroonplein in Merksem door de politie opgepakt naar aanleiding van een hevige vechtpartij. Die was ontstaan nadat een groepje mannen schijnbaar bewust met hun auto inreden op een ander groepje. Niemand raakte levensgevaarlijk gewond, maar volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat het Kroonplein het decor vormt voor criminaliteit. Ze eisen dat er camerabewaking komt. “Bij veel uitbaters hier is al ingebroken.”