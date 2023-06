Bestuurster ernstig gewond na botsing tegen geparkeerde wagen in Hemiksem

Deejay Zoey Hasselbank en De Roma vieren feest van de Congolese onafhanke­lijk­heid: “Ter ere van de Congolese gemeen­schap en cultuur in Antwerpen”

Op 30 juni 1960 werd de Democratische Republiek Congo onafhankelijk. Een dag die buiten de Congolese gemeenschap in Antwerpen nauwelijks of niet gevierd wordt. Daar wil De Roma met ‘Tubakidi’ verandering in brengen. Deejay Zoey Hasselbank nodigt met Bryan MG, Jeriel en Dima Dima Congolees talent van eigen bodem uit. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel in Congo.