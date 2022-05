Basisschool Het Klaverbos zoekt naar ‘The Masked Teacher’

Boom Theater aan Twater pakt op jubileume­di­tie uit met meer dan 150 optredens: “We staan voor onze grootste uitdaging ooit”

Na twee jaar gedwongen onderbreking komt de vijftiende editie van Theater aan Twater er nu toch eindelijk aan. Met een verhuis naar het provinciaal recreatiedomein De Schorre wordt het circus- en straattheaterfestival meteen het grootste in zijn soort in Vlaanderen. Meer dan 70 verschillende acts brengen er op zaterdag 21 en zondag 22 mei in totaal meer dan 150 optredens. “Zelfs diegenen die het ganse weekend van de partij zijn, zullen nooit alles kunnen zien”, glimlachen de organiserende Kaaimannen.

