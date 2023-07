Bar Bernaar zendt World Matchplay Darts uit op groot scherm

Woonzorg­cen­tra betwisten hun eigen Tour de France

Terwijl Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar een spannende strijd betwisten in Frankrijk, kruipen ook heel wat bewoners van de woonzorgcentra Maria Boodschap in Niel en Heide Velden in Schelle de fiets op. Het doel: zoveel mogelijk kilometers afleggen op de hometrainer.