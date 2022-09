‘Anny’ke van de schilderswinkel’ overleden: “Ze was de Tante Kaat van Hemiksem”

Hemiksem/SchelleIn Schelle is Anny Clerbaut op 88-jarige leeftijd overleden. Anny baatte tot zo’n vijftien jaar geleden in de Karel De Backersstraat in Hemiksem de bekende drogisterij Brits-Clerbaut uit. Met haar warmte, goede raad en eeuwige glimlach werd zij door vele klanten in de harten gesloten. “Ze kan met recht en reden de Tante Kaat van Hemiksem worden genoemd”, zegt kleinzoon Bart Brits (41)

Anny Clerbaut was voor vele Hemiksemnaren een vertrouwd gezicht. Jarenlang baatte zij in de Karel De Backerstraat de populaire drogisterij Brits-Clerbout uit, waar ze onder meer schildersproducten, schoolgerief, kleurboeken en zelfs kerstballen verkocht. Dat deed ze met zo veel warmte en hartelijkheid dat ze al snel uitgroeide tot een plaatselijke bekendheid. Wie ‘Anny’ke van de schilderswinkel’ ontmoette, sloot haar meteen in zijn hart.

“Ze benaderde iedere klant met een glimlach en stond iedereen bij met tal van raadgevingen en tips”, herinnert kleinzoon Bart Brits zich. “Had je een vlek op je broek die je niet kon verwijderen, dan wist zij perfect wat je moest doen. Zat je met verstopte leidingen, dan had zij wel een of ander middeltje. Er was maar weinig waar ze geen kaas van had gegeten. Je kan haar met recht en reden de Tante Kaat van Hemiksem noemen.”

Gouden hart

Het waren Anny’s ouders die ooit met de winkel van start waren gegaan, toen nog in de Provinciale Steenweg. In de jaren ‘80 verhuisde Anny de winkel naar Hemiksem, waar ze nog tot 2008 actief zou blijven. Vandaag wordt de familiezaak verdergezet door oudste zoon Jan, zijn vrouw Greta en kleinzoon Bart, die in de Provinciale Steenweg in Schelle een aannemersbedrijf voor behangers- en schilderswerken runnen. Het deed Anny deugd om te zien dat haar oude drogisterij van vroeger nu een bloeiende decoratiewinkel was geworden.

Anny is op 10 september onverwacht in haar slaap overleden. Ze zou eind oktober 89 zijn geworden. “Ze was een sterke vrouw met een gouden hart”, omschrijft Bart haar. “Een correcte, zachte en zorgzame vrouw, die hield van normen en waarden, maar met heel veel warmte met de mensen omging. Ze was er écht eentje uit de duizenden.”

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 17 september om 13.30 uur in het crematorium van Wilrijk.

