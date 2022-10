Academie geeft lerarenconcert voor 11.11.11

Hemiksem Heraanleg Gemeente­plaats loopt vertraging op

De heraanleg van de Gemeenteplaats heeft vertraging opgelopen. De werken hadden normaal gezien al begin september moeten van start gaan, maar bijna twee maand later is er nog altijd niets te zien. “Het aanbestedingsbedrag lag 50 procent hoger dan onze ramingen”, zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V), die er evenwel op rekent dat de spade spoedig in de grond gaat.

23 oktober