17-jarige jongeman doodgestoken aan station Hemiksem. 18-jarige verdachte gearresteerd

Aartselaar Gemeente­per­so­neel neemt deel aan Car Free Day (en wordt beloond met picknick)

23 september De Car Free Day is niet onopgemerkt voorbij gegaan in Aartselaar. 82 medewerkers van de gemeente namen eraan deel en kwamen te voet of per fiets naar het werk. Ze werden bedankt met een picknick aan het sportcentrum.