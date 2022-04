16 herten ontsnapt van boerderij in Schelle

“Op dit moment zijn zeker vier herten nog op de vlucht,” vertelt Joris Van Camp van politiezone Rupel. “Die duiken soms op in iemand tuin, of in een weide of veld. De eigenaar, enkele buurtbewoners en de politie proberen de beestjes nu te vangen, maar dat is nog niet zo simpel. Herten zijn snel opgejaagd, dus snel achter ze aan gaan heeft niet veel zin, want ze lopen zo weer wel.

Rond 9.50 uur vanochtend waarschuwde de eigenaar de politie dat zijn dieren waren weggelopen. Hoe dat exact kon gebeuren is niet helemaal duidelijk, maar op de beelden is te zien hoe iemand een groot gat in het hekwerk heeft afgeschermd met een dranghek. Hoe dat gat is ontstaan en of iemand de omheining effectief kapot heeft geknipt, is ongeweten. De laatste meldingen van loslopende herten waren allemaal in Hemiksem.