Zijstraatje Oude Gendarmeriestraat krijgt publiek statuut: “Mag doorgetrokken worden tot aan de Kattestraat”

Mechelen Deur van winkel geforceerd bij inbraakpo­ging

In de Hanswijkstraat hebben dieven geprobeerd om in te breken in een handelszaak. De daders geraakten niet binnen, maar de toegangsdeur raakte we beschadigd. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart. Afgelopen week werd er meermaals geprobeerd om in te breken in handelszaken of horecapanden in het Mechelse stadscentrum. Zo werd er in de nacht van maandag op dinsdag al ingebroken in een handelszaak in de Sint-Katelijnestraat en in een restaurant op de Korenmarkt. Het voorbije weekend wilden inbrekers ook al inbreken in twee winkels in respectievelijk de Onze-Lieve-Vrouwestraat en in de Sint-Katelijnestraat. In de Minderbroedersgang geraakten de dieven dan weer wel binnen. Inbrekers forceerden toen het raam van Het Kunstuur Café, maar sloegen op de vlucht wanneer het inbraakalarm in werking trad. Of alle inbraken en pogingen daartoe aan elkaar kunnen worden gelinkt, wordt verder onderzocht.

8:12