Sint-Katelijne-Waver Geen dronken chauffeurs betrapt achter het stuur: “Maar boekje bleef niet helemaal leeg”

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft 170 automobilisten gecontroleerd tijdens een BOB-controle. “Alle bestuurders bliezen negatief”, luidt het bij de politiezone. “Maar ons boekje bleef niet helemaal leeg.” Zo kreeg een chauffeur een proces-verbaal omdat hij enkele inbreuken beging op de wetgeving rond de inschrijving van zijn voertuig en omdat hij geen rijbewijs had en werd er ook nog een PV uitgeschreven aan andere chauffeur die zijn gordel niet droeg en kinderen vervoerde zonder een kinderzitje of veiligheidsgordel. Een derde chauffeur kreeg dan weer een waarschuwing omdat zijn autoverlichting stuk was en één chauffeur tot slot moest zijn boete omdat hij geen gordel droeg onmiddellijk betalen

27 december