Yorick Van de Walle en Valérie Baeyens tonen schilderijen, tekeningen en videokunst in Exporuimte Zwaneberg

“Oorspronkelijk stond de expo in 2020 gepland, maar corona stak er een stokje voor. Het concept dat toen op tafel lag werd volledig aangepast”, legt Van de Walle uit. “Buiten tekeningen, collages en schilderijen wordt er tijdens de tentoonstelling een video van 8 minuten getoond. Valérie stelt ook een werk tentoon dat speciaal voor de ruimte werd gemaakt.” Voor de uit Putte afkomstige kunstenaar is Heist-op-den-Berg geen onbekend terrein. Zes jaar lang was Van de Walle leerling van de Heistse Tekenacademie, tijdens zijn middelbare school zat hij op het Heilig-Hart College, tijdens zijn hogere studies werkte hij bij Boekhandel Het Voorwoord als student. “Het is heel fijn dat we nu een mooie ruimte ter beschikking krijgen voor een expo. Dat het in Heist-op-den-Berg is, elf jaar nadat ik hier afstudeerde aan de academie, is mooi meegenomen”, klinkt het. De tentoonstelling ‘Het is misschien nogal letterlijk maar het helpt wel’ is vrij te bezoeken. Op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 tot 17 uur, woensdag van 9 tot 20 uur, donderdag van 13 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur en zondag van 10 tot 17 uur.