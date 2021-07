Willy Naessens biedt Chiro kampplaats mét zwembad aan: “We kregen al een rondleiding van Willy zelf”

Mechelen Historici ontwikke­len luister­spel voor Mechels Broek: wandelen door Anderwater­we­reld of op Brug naar Nergens

13 juli Ben jij al in de Anderwaterwereld of op de Brug naar Nergens geweest? Nog tot het einde van de zomer kan je in het Mechels Broek deze raadselachtige plekjes en veel meer op een originele manier ontdekken dankzij Magisch Rivierenland, een gratis wandelluisterspel van twee jonge historici. “Sindsdien kunnen we hier niet meer komen zonder de Nix in ons oor te horen fluisteren”, lachen ze.