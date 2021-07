Willy Naessens biedt Chiro kampplaats mét (paarden)zwembad aan: “We kregen al een rondleiding van Willy zelf”

“We zaten met ons kamp aan een waterloop, maar zagen het waterpeil zo’n tien centimeter per uur stijgen”, vertelt Merlijn Coppens van Chiro Heist Centrum. “Het was niet meer veilig. Van zodra het water in de slaaptenten begon te lopen, konden we gelukkig gaan schuilen in de schuur van de boer. Maar omdat er geen beginnen meer aan was, hebben we beslist om af te breken en onze kampplaats te verlaten.” De Chiro trok teleurgesteld opnieuw richting Heist-op-den-Berg en volgde er beraad.